بيونج يانج: كيم تسلم تقريرا من مفاوضين قبل قمته مع ترامب

ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، أن الزعيم كيم جونج أون وصل إلى فيتنام، وتلقى تقريرا من مفاوضين على مستوى العمل قبيل قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة مساء اليوم.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، أن كيم تلقى تقريرا حول أنشطة الوفد العامل الى محادثات القمة الثانية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة بعد وصوله الى هانوي بفيتنام يوم الثلاثاء.



وأشارت الوكالة إلى أن كيم سيجري "زيارة رسمية ودية" إلى فيتنام في الأول والثاني من مارس بعد القمة التي تستمر يومين وتبدأ اليوم.