مدرب الهلال السعودي: حققنا هدفنا من مباراة الاتحاد السكندري

أعرب المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الكرواتي زوران ماميتش، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس زايد بعد تعادله مع الاتحاد السكندري سلبيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات إياب دور الثمانية للبطولة نفسها.



وكان لقاء الذهاب انتهى بثلاثية نظيفة لصالح الهلال السعودي في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب استاد جامعة الملك سعود بالرياض.



وهنأ ماميتش لاعبي فريقه بعد تأهلهم للدور نصف النهائي لكأس زايد، وهنأ كذلك فريق الاتحاد السكندري، وقال: "حققنا هدفنا من اللقاء والمكسب الأكبر الخروج دون إصابات".

وأضاف لم تكن المباراة سهلة على لاعبي فريقه، وقال: "صحيح كان معنا أفضلية في النتيجة، ولكن احترام المنافس منحنا بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة".

وأشار إلى أنه حرص على إراحة مجموعة من لاعبي الفريق الأساسيين خوفا من تعرضهم للإجهاد بسبب المشاركة في أكثر من بطولة.