رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يستقيل من منصبه

استقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، اليوم الاثنين، من منصبه.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن الفواز استقال لظروف خاصة، خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة في الرياض اليوم، وتخلله أيضًا استقالتين لعضوي مجلس الإدارة تركي الحقيل، ويزيد التويجري لارتباطاتهما الخاصة.



وأوضحت واس، أنه سيتولى نائب رئيس الاتحاد لؤي السبيعي مهام الرئيس حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للفترة المقبلة، استناد لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.