12.9 مليار دولار حجم الاستثمار غير المالي للصين في دول الحزام والطريق

أعلنت وزارة التجارة الصينية ارتفاع الاستثمار المباشر غير المالي للصين في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 4.8% على أساس سنوي لتصل إلى 12.9 مليار دولار في الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل 12.4% من إجمالي الاستثمار الصيني.



وذكرت الوزارة –في أحدث إحصائيات نشرتها اليوم الاثنين- أن عدد العقود التي وقعتها الشركات الصينية في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بلغت 3640 مشروعا خلال الفترة سالفة الذكر، حيث بلغت قيمة العقود الموقعة حديثا 90.4 مليار دولار، فيما تدفقت الاستثمارات بشكل رئيس إلى سنغافورة ولاوس وباكستان وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند وكمبوديا.



وأضافت أن الشركات الصينية حققت خلال الفترة ذاتها إيرادات مبيعات بلغت 73.6 مليار دولار في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، بزيادة 12.6% على أساس سنوي.