القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:57 م

مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) نايل سبورت
01:39 م

بث مباشر قناة الاهلي | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
اقتصاد
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 08:14 ص

12.9 مليار دولار حجم الاستثمار غير المالي للصين في دول الحزام والطريق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
dostor.org/2447987

أعلنت وزارة التجارة الصينية ارتفاع الاستثمار المباشر غير المالي للصين في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 4.8% على أساس سنوي لتصل إلى 12.9 مليار دولار في الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل 12.4% من إجمالي الاستثمار الصيني.

وذكرت الوزارة –في أحدث إحصائيات نشرتها اليوم الاثنين- أن عدد العقود التي وقعتها الشركات الصينية في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بلغت 3640 مشروعا خلال الفترة سالفة الذكر، حيث بلغت قيمة العقود الموقعة حديثا 90.4 مليار دولار، فيما تدفقت الاستثمارات بشكل رئيس إلى سنغافورة ولاوس وباكستان وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند وكمبوديا.

وأضافت أن الشركات الصينية حققت خلال الفترة ذاتها إيرادات مبيعات بلغت 73.6 مليار دولار في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، بزيادة 12.6% على أساس سنوي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أقل من شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ أقل من شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهرين

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهرين

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

رؤساء كنائس القدس ينتصرون للمرة الخامسة على قانون عنصرى إسرائيلى

سعر الدولار اليوم الإثنين 24/ 12/ 2018

نجاح أول مهمة فضائية لـ"سبيس إكس" لحساب الجيش الأمريكى

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

ads
الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

ألبومات الصور

"العربى للطفولة" يستقبل عزاء الأمير طلال بن عبد العزيز بالقاهرة (صور)

صورة اليوم.. كل "يسبح بحمده"

توصيات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان (صور)

"استراتيجية الصناعة" بالمؤتمر الاقتصادي

نجم الساعة

Kora live hd .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

الأكثر قراءة

بالأرقام.. تعرف على أجور الراقصات فى حفلات رأس السنة

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول قائده عمر البشير

«واشنطن بوست»: مسئولة بمؤسسة قطرية حثت خاشقجى على مهاجمة السعودية

السرقة وراء مقتل رجل الأعمال الكويتى بالغربية

كشكول

شوقي يكشف عن موعد أول امتحان للأول الثانوى علي التابلت

سيد قنديل:لم نعلم حركة الفنون التشكيلية المصرية إلا على أيدي الأمير يوسف كمال

التعليم العالي: تعيين 7 عمداء جدد بجامعة أسيوط

" أسرار النشر الدولى" ورشه عمل بنوعية عين شمس

رؤساء أقسام جدد بآداب عين شمس

الأمصار

بابا نويل يهرب من الشرطة العراقية

السعودية توصي مواطنيها بعدم السفر للسودان

المرصد السوري: داعش لم تختفي من سوريا

الشرطة النمساوية تعتقل مشتبه به في أحداث فيينا

بالقرآن والثوب الفلسطيني.. رشيدة طليب تؤدي يمين الكونجرس

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

زيادة حالات الأسر المشردة في بريطانيا

ويندي ويليامز تعتذر لجمهورها بسبب سلوكها في التوك شو

أمريكي يعثر على 10 آلاف دولار في محطة مترو نيويورك

الصحة

العلماء: 3 فترات يكون فيها الإنسان أكثر وحدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎