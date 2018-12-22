"عبدالعال" عن واقعة الصيادلة: نرفض الاعتداء على الصحفيين

بدأ مجلس النواب في مناقشة بعض البيانات العاجلة لبعض النواب خلال الجلسة العامة.



ومن جانبه، أكد النائب مصطفي بكري في بيانه العاجل علي تعدي بعض العاملين بنقابة الصيادلة على بعض الصحفيين أثناء تأدية عملهم خلال انتخابات نقابة الصيادلة.



وقال "بكري" كيف يتم الاعتداء على الصحفيين من مجموعة آثمة تعدت كل الحدود ولا بد من محاسبة كل من تعدي علي الصحفيين.



ومن جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال: "إننا نرفض جميعًا الاعتداء على أي صحفي، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مجال صحي دون إعلام حر ونحن دائمًا نقف الي جانب حرية الصحافة وندافع عنها".