نتائج قرعة البطولة العربية كأس زايد للأندية 2018

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي أجريت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الإثنين، عن مواجهة قوية لنادي الاتحاد السكندري أمام نظيره الهلال السعودي.



كما أوقعت قرعة ربع النهائي، التي سحبها رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية الجزائري محمد روراوة، نادي الوصل الإماراتي في مواجهة الأهلي السعودي والرجاء المغربي مع النجم الساحلي التونسي ومولودية الجزائر أمام المريخ السوداني.



يذكر أن مباريات الذهاب ستلعب في أرض كل من الهلال السعودي والوصل الإماراتي والرجاء المغربي ومولودية الجزائر، على أن تكون العودة على ملاعب الاتحاد والأهلي والنجم والمريخ.

