ياسمين صبرى تتعلم الرقص من أجل "حكايتى"

بدأت الفنانة ياسمين صبري فى جلسات العمل التحضيرية لمسلسلها الدرامى الجديد "حكايتي" والذى يعد أول بطولة مطلقة لها فى عالم الدراما ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.



ياسمين، تجسد خلال أحداث المسلسل قصة فتاة شعبية تتجه الى الرقص ويعكف المؤلف محمد عبد المعطى على كتابة السيناريو الخاص بالعمل خلال هذه الفترة ولم يحدد المخرج أحمد سمير فرج، موعدا نهائيا لتصوير العمل حيث ينتظر اكتمال الرؤية الدرامية للشخصيات لترشيح أبطال المسلسل.



فى سياق متصل، من المقرر أن تخضع ياسمين صبرى لكورسات لتعلم إتقان الرقص الشرقى قبل شروعها فى تصوير دورها خلال أحداث المسلسل.



وأثارت ياسمين صبري الجدل أمس الأحد، بعد أن غردت عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر "برسالة حزينة غامضة، قالت فيها "اليوم فقدت أغلى الناس.. إنا لله وإنا إليه راجعون" دون أن تكشف عن هويته.