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اقتصاد
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:37 م

"مميش": 5 مليارات و600 مليون دولار عائدات قناة السويس خلال عام

الفريق مهاب مميش،
الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس
أ ش أ
dostor.org/2433496

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية العامة لمنطقة القناة، أن إحصائيات الملاحة للقناة سجلت عائدات وصلت إلى 5 مليارات و600 مليون دولار خلال العام المالى 2017 - 2018، مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالى 2016 - 2017، بزيادة نسبتها 12%.

وقال "مميش"، خلال لقائه، الأربعاء، المهندس أحمد سمير محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، وعدد من النواب بمنطقة القناة، بمركز التدريب البحري والمحاكة التابع للهيئة بمدينة الإسماعيلية، "إن إيرادات القناة بالجنيه المصري حققت خلال العام المالى 2017 - 2018 إجمالي إيرادات بلغت 99 مليارًا و100 مليون جنيه مقابل 73 مليارًا و300 مليون جنيه في العام المالي السابق عليه، بزيادة نسبتها ٢٥٫٢%.

وأضاف، أن عائدات الملاحة المتوقعة خلال 2018 ستصل إلى 6 مليارات دولار مقابل 5 مليارات و300 مليون دولار خلال 2017، بزيادة نسبتها ١٣٫٧%، في حين تبلغ العائدات المتوقعة بالجنيه المصري 106 مليارات و400 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل 93 مليارًا و800 مليون جنيه خلال 2017، بزيادة نسبتها ١٣٫٤%.

وأرجع "مميش" زيادة عائدات قناة السويس إلى نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في رفع كفاءة القناة بتحسين مواصفاتها الفنية وزيادة أبعادها وغاطسها ومناطق الازدواج بها، وهو ما انعكس بالإيجاب على اختصار زمن العبور والانتظار، وأسهم في تعزيز مكانتها الدولية الرائدة كأسرع ممر ملاحى، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لسياسات تسويقية مرنة استطاعت جذب توكيلات ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وشدد على انتهاج هيئة قناة السويس لاستراتيجية جديدة تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط بإقامة مشروعات استثمارية، مثل مشروع الاستزراع السمكي وشراء سفن خدمات بترولية، وعقد شراكات في مجال التكريك، مثل شركة التحدي بالتعاون مع شركة الجرافات الإماراتية.

وأكد "مميش" أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية منطقة القناة لاستغلال عبقرية الموقع وتحقيق الاستفادة المثلى من حجم البضائع الضخم، الذي يعبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن بضائع سنويًا ليكون ميزة ترويجية أساسية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإقامة مناطق صناعية ولوجيستية وتحويل المنطقة إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي.

من جانبه، قدم رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الشكر إلى الفريق مميش وكل العاملين بهيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، مؤكدًا أهمية مشروع التنمية بالمنطقة واستعداد اللجنة الدائم لتقديم سبل الدعم المختلفة لنجاح هذا المشروع الواعد، مشيدًا بالجهود المبذولة نحو تعزيز المناخ الاستثماري في منطقة القناة وتوفير فرص عمل للشباب لمواجهة أعباء الزيادة السكانية.

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