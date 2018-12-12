البعثة الأممية: إعادة فتح مكتب بنغازى يقربنا من الليبيين

أكدت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، على أن إعادة فتح مكتب البعثة في مدينة بنغازي ولاحقا في الجنوب الليبي سوف يقربهم أكثر من جميع الليبيين.



وبحسب "بوابة الوسط" الليبية، فقد قالت نائب رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، ليل أمس الثلاثاء في كلمة مصورة: "إن فتح المكتب يقربنا من الليبيين أينما كانو ونتمكن من الاستماع لهم عن قرب والعمل معا من أجل إخراج ليبيا من الوضع الراهن".



ولفتت "وليامز" إلى أنها التقت بعدد كبير من النساء والشباب والأكادميين وممثلي المجتمع المدني من مختلف مناطق شرق ليبيا.



وأشارت إلى أنها، استمعت لكثير من الآراء والتوصيات المتعلقة بتحضيرات الملتقي الوطني الليبي (المؤتمر الجامع) والتي ستكون جزء لايتجزأ من أجندة الملتقى المرتقب عقده يناير المقبل.