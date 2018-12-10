استمرار المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين برام الله

أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين، ظهر اليوم الإثنين، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وبجروح بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل رام الله الشمالي، وامتدت إلى داخل المدينة، وتحديدا في حي المصايف.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت، منذ ساعات الصباح، مدينة رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في عدد من الشوارع، وتقوم بين الفينة والأخرى باقتحام محلات تجارية، وتستولي على كاميرات المراقبة، وتفتش عددا من البنايات السكنية.



وأدى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت الكثيف لإصابة سيارات بشكل مباشر وتضرر عدد منها.