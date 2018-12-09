"مكرم" و"عبد الغفار" يمثلان مصر في اجتماعات الأمم المتحدة بمراكش

تتوجه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، إلى مدينة مراكش المغربية، لتمثيل مصر في المؤتمر الدولي لاعتماد العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي دعت إليه الأمم المتحدة والمنعقد خلال يومي ١٠ و١١ ديسمبر الجاري.



وتأتي مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في المؤتمر في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات المشاركة بالمؤتمر في ملف الهجرة، حيث يشارك بالمؤتمر ما لا يقل عن 150 دولة.