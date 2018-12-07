إبطال "لغمين" جاهزين للتفجير في الصابري الليبية

أفاد موقع ليبيا 24، اليوم الجمعة، بتمكن أعضاء قسم إبطال المتفجرات في الإدارة العامة للبحث الجنائي بمدينة بنغازي الليبية، من العثور على لغمين، جاهزين للانفجار بعد تمشيط مدرسة شهداء الصابري والمنازل القريبة من المدرسة.



ونقل الموقع عن مدير مكتب الإعلام الأمني في الإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي، أن العثور على هذين اللغمين جاء ضمن الحملة التي يقوم بها قسم إبطال المتفجرات؛ لنزع كامل مخلفات الإرهابيين التي أصبحت تشكل خطرًا للمواطن وسكّان المنطقة وطلاب المدارس في هذه الأماكن.



يشار إلى أن الجماعات الإرهابية التي سيطرت على أجزاء من مدينة بنغازي قامت بتفخيخ وتلغيم بعض الطرقات والمباني العامة والخاصة، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا من المدنيين.