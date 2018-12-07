مسؤولون كوريون جنوبيون يزورون بيونج يانج الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الحكومة سترسل 10 مسئولين وخبراء إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات بين البلدين حول التعاون في مجال الغابات.



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أن الوفد سيتوجه إلى الشطر الشمالي، يوم الثلاثاء المقبل، على متن طائرة عبر العاصمة الصينية بكين في زيارة تستغرق 3 أيام.



وأضافت الوزارة، أن المسئول الكبير في دائرة الغابات ليم سانج-سوب سوف يرأس الوفد الكوري الجنوبي.



وأوضحت أن هذه الزيارة تأتي كجزء من الجهود المبذولة حتى مارس من العام المقبل، بهدف تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في شهر أكتوبر الماضي، لمكافحة آفات أشجار الصنوبر والأمراض الأخرى.



يُذكر أن الشطر الجنوبي أرسل الأسبوع الماضي حوالي 50 طنا من المبيدات إلى الشطر الشمالي، من أجل مساعدته في مكافحة انتشار أمراض أشجار الصنوبر.



وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق، أن توفير المواد الكيميائية إلى بيونج يانج لا يشكل انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة عليها.