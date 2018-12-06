عمال "سيجما للأدوية" يحتجون لتأخر صرف رواتبهم

نظم عدد من العاملين بشركة سيجما جروب للأدوية، وقفة احتجاجية اليوم، بفرع الشركة بالمنطقة الصناعية في قويسنا بمحافظة المنوفية، اعتراضًا على تأخر صرف رواتبهم شهريًا منذ 2017، وتدني المرتبات، والتي لم تزيد منذ عام 2014- على حد قولهم .



وقال أحد العاملين- رفض نشر اسمه، إن مجلس إدارة الشركة يتعنت معهم في صرف المرتبات الشهرية منذ عام 2014، ويصل الأمر إلى صرفها بعد يوم 25 من الشهر الجديد، مشيرًا إلى أنهم اتجهوا لكل الجهات الرسمية لحل أزمتهم ولكن دون جدوى حتى الآن.



وأضاف لـ"الدستور"، أن الشركة اتجهت هذه المرة لإعطاء العاملين بقسم الإنتاج وعددهم نحو 600 عامل إجازة منذ أمس عن العمل، بحجة أنه سيتم عمل صيانة للمعدات حاليًا، وسيتم إبلاغهم بالرجوع للعمل عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.



وأشار العامل إلى أن مديرية القوى العاملة بالمنوفية تدخلت في الأمر، وتم إرسال بعض من مندوبيها للشركة أمس، وتحدث مع المسئولين بالشركة، مضيفًا أنهم لم يتمكنوا من مقابلة هؤلاء المندوبين أو معرفة ما تم في اجتماعهم بمسئولي الشركة، كما أن محافظة المنوفية أرسلت لهم سكرتير نائب المحافظ اليوم، لحثهم على فض الوقفة والرجوع إلى العمل، ولكن دون استجابة منهم.



وأضاف أن مجلس إدارة الشركة قام بنقل جزء منهم لشركة سيجما تك بالإجبار، وعددهم نحو 114 عاملا وعاملة، مشيرا إلى أنهم سيحررون محضر إثبات حالة بتلك الوقائع لضمان حقوقهم.