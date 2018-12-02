تعليق الدراسة فى بنغازى الليبية يومين بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الليبية‭ ‬المؤقتة‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬المنتخب،‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬تعليق‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بنغازي،‭ ‬ليومين‭ ‬وذلك‭ ‬نظرا‭ ‬لسوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬وسقوط‭ ‬الأمطار‭ ‬بغزارة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬بما‭ ‬يعرض‭ ‬حياة‭ ‬الطلاب‭ ‬للخطر‭.‬





وأعلن‭ ‬الوزير‭ ‬فوزي‭ ‬بومريز‭ ‬إيقاف‭ ‬الدراسة‭ ‬فى‭ ‬بنغازى‭ ‬فقط‭ ‬بالتعليم‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ (‬ابتدائى‭ - ‬إعدادى‭ ‬ثانوى‭ - ‬المعاهد‭ ‬والجامعات‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬غد‭ ‬الإثنين‭ ‬وبعد‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الليبية‭ ‬التى‭ ‬يوجد‭ ‬مقرها‭ ‬بمدينة‭ ‬البيضاء‭.‬





وأعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للكهرباء‭ ‬بالحكومة‭ ‬الليبية‭ ‬المؤقتة‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬نتيجة‭ ‬لسقوط‭ ‬الأمطار‭ ‬بغزارة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬بنغازي‭.‬





ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬صرّح‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬بنغازي‭ ‬عبدالسلام‭ ‬المسماري‭ - ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الليبية‭ - ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬قامت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬بإخراج‭ ‬عائلات‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللثامة‭ ‬عند‭ (‬جزيرة‭ ‬الدوران‭) ‬نتيجة‭ ‬غرق‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بنغازي؛‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬من‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭.‬





كانت‭ ‬المؤسّسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط‭ ‬الليبية،‭ ‬أعلنت‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬إغلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موانئ‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭.‬