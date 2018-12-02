تعليق الدراسة فى بنغازى الليبية يومين بسبب سوء الأحوال الجوية
قرر وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة التابعة لمجلس النواب المنتخب، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في مدينة بنغازي، ليومين وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة في المدينة بما يعرض حياة الطلاب للخطر.
وأعلن الوزير فوزي بومريز إيقاف الدراسة فى بنغازى فقط بالتعليم العام والخاص (ابتدائى - إعدادى ثانوى - المعاهد والجامعات)، وذلك يومي غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الليبية التى يوجد مقرها بمدينة البيضاء.
وأعلنت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية المؤقتة عن وقوع بعض المشاكل في بعض المناطق نتيجة لسقوط الأمطار بغزارة اليوم الأحد على مدينة بنغازي.
ومن جهة أخرى، صرّح المدير التنفيذي لشركة الخدمات العامة بنغازي عبدالسلام المسماري - لوكالة الأنباء الليبية - بأن الشركة قامت صباح اليوم الأحد، بإخراج عائلات عالقة في منطقة اللثامة عند (جزيرة الدوران) نتيجة غرق الطرق في مدينة بنغازي؛ بسبب استمرار هطول الأمطار من الليلة الماضية.
كانت المؤسّسة الوطنية للنفط الليبية، أعلنت أمس الأول الجمعة، عن إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام في البلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية.