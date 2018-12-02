السعودية وموريتانيا يوقعان 3 اتفاقيات مشتركة لدعم العلاقات الثنائية

التقى محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، ووقع الجانبان على هامش اللقاء اتفاقات مشتركة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأوضحت وكالة النباء السعودية "واس" أنه تم عقد جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، تم فيها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير مجالات التعاون بينهما، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.



من جانبه أعلن معالي وزير الإعلام السعودي عواد العواد عن توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء مستشفى الملك سلمان في نواكشوط بسعة 300 سرير، ويشمل أقسام وتخصصات طبية متنوعة، كما صدر توجيه الملك سلمان بترميم مسجد الملك فيصل.



عقب ذلك شهد ولي العهد والرئيس الموريتاني مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين وكانت الاتفاقية الأولى متعلقة بتجنب الازدواج الضريبي، والثانية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي، في حين كانت الثالثة في مجال الحياة الفطرية.



ووصل ولي العهد السعودي في وقت سابق اليوم الى موريتانيا ضمن جولة عربية له شملت العديد من دول المنطقة.