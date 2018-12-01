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السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:02 م

ميركل تؤكد ضرورة سماح روسيا للسفن بالوصول للموانئ الواقعة في بحر آزوف

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
أ ش أ
dostor.org/2418668

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، ضرورة أن تسمح روسيا للسفن بالوصول إلى الموانئ الأوكرانية الواقعة في بحر آزوف من خلال مضيق (كيرش).

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن ميركل شددت - في تصريحات للصحفيين على هامش قمة العشرين بالأرجنتين - على ضرورة تأمين حرية ملاحة السفن فى بحر آزوف من أجل الوصول إلى السواحل والموانئ الأوكرانية، مشيرة إلى أن هناك معاهدة بهذا الصدد تعود إلى عام 2003 يتوجب على روسيا الالتزام بها.

يشار إلى أن أوكرانيا تتهم روسيا بفرض حصار كأمر واقع على الموانئ الواقعة على بحر آزوف، بعدما قامت موسكو بإطلاق الرصاص واحتجاز 3 سفن أوكرانية أثناء إبحارها فى بحر آزوف بدعوى انتهاك المياة الإقليمية الروسية.

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