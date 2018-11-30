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فن
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:06 ص

الليلة.. نسمة عبد العزيز تعزف الماريمبا بالأوبرا

نسمة عبد العزيز
نسمة عبد العزيز تعزف الماريمبا بالأوبرا
نرمين مقبل
dostor.org/2416509

تستعد عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، الشهيرة بـ"أميرة الإيقاع"، لإحياء حفل ضخم برفقة فرقتها الخاصة، اليوم الجمعة، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وتقدم "نسمة" خلاله باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية وتنويعات عالمية منها: "مامبو، قصة الحي الغربى، تيكو تيكو وبوند وموسيقى تكنو والصلصا".

كما تعزف باقة من أروع مؤلفات الموسيقار العالمي عمر خيرت، منها: "قضية عم أحمد، عم صابر، البخيل وأنا، هويد الليل"، بالإضافة إلى فقرة فنية على المزمار والربابة والطبلة الصعيدى.

يذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة فى سن مبكر، وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع"؛ نظرًا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

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