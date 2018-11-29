الصين تؤكد أهمية تنمية علاقات الشراكة مع المالديف

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي, إن بلاده تقدر بشدة علاقاتها الودية والتعاونية مع جمهورية المالديف،ومستعدة لمواصلة دفع بناء "الحزام والطريق"، بناء على المساواة والمنفعة المتبادلة، والدفع قدما بتنمية علاقات الشراكة الودية التعاونية الشاملة الموجهة إلى المستقبل بين الجانبين.



جاء ذلك في رسالة تهنئة من وزير الخارجية الصينى، اليوم الخميس، إلى عبدالله شاهد، بمناسبة تعيينه وزيرًا لخارجية جمهورية المالديف.



وقال وانغ، في رسالته، إن الصين والمالديف تتمتعان بصداقة طويلة، وإنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية قبل 46 عامًا، يتعامل البلدان دائما مع بعضهما البعض باحترام ومساواة.



وأضاف وانغ، أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تطورت العلاقات الثنائية بشكل سريع وتعزز التعاون البراجماتي في مجالات مختلفة، مما حقق منافع ملموسة للبلدين وشعبيهما، داعيًا نظيره في المالديف إلى زيارة الصين في أقرب وقت يتناسب مع الجانبين.