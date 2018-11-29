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حوادث
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:07 م

ضبط 10 طرب حشيش وسلاح وذخيرة بحوزة عاطل بإمبابة

ضبط 10 طرب حشيش وسلاح
ندى حمدي
dostor.org/2415873

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أحد أخطر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة، وعثر بحوزته على 10 طرب حشيش، قبل ترويجها على عملائه، وأسلحة نارية وذخيرة.

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بإلقاء القبض على مسجل خطر يتاجر بالمواد المخدرة، وأشارت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن معلومات وردت للمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، بقيام "هاني. ي.ع" 31 سنة، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة.

وبإجراء التحريات، بقيادة اللواء محمد عبدالتواب، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، تبين أن المتهم سبق اتهامه في قضية مخدرات، وأنه يقوم بترويج المواد المخدرة من داخل شقته.

تم استئذان النيابة العامة، وتحركت قوة أمنية نجحت في ضبط المتهم داخل منزله، وبحوزته 10 طرب حشيش، وبندقية خرطوش، و12 طلقة من ذات العيار، وطبنجة معدلة، وهاتف محمول، و1250 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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