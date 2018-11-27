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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:47 م

شركة الخليج العربي: بدء الإنتاج من بئر نفطية شرق ليبيا

شركة الخليج العربي:
أ ش أ
dostor.org/2413682

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازى الليبية، اليوم الثلاثاء، أنها وضعت بئرًا نفطيًة في حقل النافورة على خط الإنتاج، مشيرة إلى أن البئر تنتج حاليا 1500 برميل يوميًا.

وذكر بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط أوردته بوابة الوسط الليبية أن الشركة تمكّنت يوم الأحد الماضى من استكمال وضع البئر (Y1) بحقل النافورة النفطي على خط الإنتاج، الذي كان قد تم استكشافه وحفره في نهاية عام 2000".

وأوضح البيان أن البئر النفطية تندرج ضمن مجموعة من الآبار (Y ،K ،L)، التي تمّ تخصيص ميزانية لها كجزء من البرنامج الاستكشافي والتنموي للشركة.

وتوقعت شركة الخليج العربي للنفط أن ترتفع قدرته الإنتاجيّة إلى 3000 برميل يوميًا فور تشغيل المضخات الغاطسة بحسب البيان.

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