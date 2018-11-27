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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:30 م

القضاء العسكري اللبناني يصدر أحكاما مشددة بالسجن بحق 23 داعشيا

القضاء العسكري اللبناني
ا ش ا
dostor.org/2413483

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية، اليوم، أحكاما بالسجن المشدد بحق 23 عنصرا بتنظيم (داعش) الإرهابي، في قضيتين منفصلتين، لإدانتهم بارتكاب جرائم جنائية إرهابية لصالح التنظيم من شأنها زعزعة الاستقرار في لبنان والنيل من سلطة الدولة واستهداف الجيش اللبناني.
وقضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، في القضية الأولى، بمعاقبة متهم يحمل الجنسية الفلسطينية، بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية (نحو 666 دولارا أمريكيا).. كما عاقبت المحكمة 5 متهمين بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات لكل منهم مع تجريدهم من حقوقهم المدنية.
وتضمن الحكم معاقبة متهمين اثنين بالأشغال الشاقة لمدة سنتين لكل منهما، ومعاقبة 14 متهما آخرين بالسجن لمدة سنة واحدة لكل منهم.
وأدين المتهمون، وجميعهم محبوسون على ذمة القضية، بارتكاب جرائم الاعتداء على المواطنين اللبنانيين، وأموالهم، والعمل على النيل من سلطة الدولة اللبنانية وهيبتها، والانضمام إلى تنظيم إرهابي (داعش) الذي يستهدف زعزعة استقرار الدولة، والتنسيق والمشاركة في أعماله الإجرامية، والعمل على تحضر أسلحة وذخائر ومتفجرات بهدف القيام بأعمال إرهابية.
من ناحية أخرى، قضت المحكمة في القضية الثانية، بمعاقبة متهم يحمل الجنسية السورية، بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات، وذلك لإدانته بالانضمام إلى تنظيم (داعش) والمشاركة في الاعتداءات التي نفذها التنظيم واستهدفت الجيش اللبناني في بلدة عرسال، على نحو أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر القوات المسلحة اللبنانية وتخريب عدد من الآليات العسكرية، مع تغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية.

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