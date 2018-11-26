المغرب تأسف لتجاهل الجزائر مبادرة الحوار بين البلدين

أعربت المملكة المغربية عن أسفها لكون مبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس للحوار مع الجزائر لم تشهد الرد المأمول.



جاء ذلك في بيان لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، اليوم الإثنين، عقب مباحثات بين الوزير ناصر بوريطة، مع السفير الجزائري بالرباط، بمقر الوزارة.



وأكد البيان أن المغرب يظل "منفتحًا ومتفائلًا" بخصوص مستقبل العلاقات مع الجزائر، وجدد طلبه للسلطات الجزائرية لتعلن رسميًا ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور -وفق موقع "هسبريس" المغربي -.



وأوضحت الوزارة أن لقاء الوزير بوريطة بالسفير الجزائري جاء بعد عدة مبادرات، رسمية وغير رسمية، تم القيام بها دون جدوى، على مدى عشرة أيام، لربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري.



وأضاف البيان، "تنبثق هذه المبادرة الملكية، التي حظيت بتنويه عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، من إرادة صادقة لخلق إطار حوار ثنائي مباشر وبدون شروط، من أجل تبديد جميع الخلافات بين البلدين، واستئناف تعاونهما والتركيز على التحديات الإقليمية وعبر الوطنية".

