نفاد تذاكر حفل نسمة عبد العزيز بالأوبرا

نفدت تذاكر حفل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، الشهيرة بـ"أميرة الإيقاع"، المقرر إقامته برفقة فرقتها الخاصة، يوم الجمعة المقبل الموافق 30 نوفمبر الجارى على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر.



وشهدت التذاكر التى تم طرحها بفئة واحدة قدرها 100 جنيه، إقبالا جماهيريًا مكثفًا، إذ نفدت بعد الإعلان عنها بثلاثة أيام على موقع الحجز الإلكتروني الخاص بالأوبرا.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وتقدم "نسمة" خلاله باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية وتنويعات عالمية منها: "مامبو، قصة الحي الغربى، تيكو تيكو وبوند وموسيقى تكنو والصلصا".



كما تقدم باقة من أروع مؤلفات الموسيقار العالمي عمر خيرت، منها: "قضية عم أحمد، عم صابر، البخيل وأنا، هويد الليل"، بالإضافة إلى فقرة فنية على المزمار والربابة والطبلة الصعيدى.



يذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة فى سن مبكر، وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع"؛ نظرًا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.