القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
فن
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:34 م

نفاد تذاكر حفل نسمة عبد العزيز بالأوبرا

نسمة عبد العزيز
نسمة عبد العزيز
نرمين مقبل
dostor.org/2411823

نفدت تذاكر حفل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، الشهيرة بـ"أميرة الإيقاع"، المقرر إقامته برفقة فرقتها الخاصة، يوم الجمعة المقبل الموافق 30 نوفمبر الجارى على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وشهدت التذاكر التى تم طرحها بفئة واحدة قدرها 100 جنيه، إقبالا جماهيريًا مكثفًا، إذ نفدت بعد الإعلان عنها بثلاثة أيام على موقع الحجز الإلكتروني الخاص بالأوبرا.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وتقدم "نسمة" خلاله باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية وتنويعات عالمية منها: "مامبو، قصة الحي الغربى، تيكو تيكو وبوند وموسيقى تكنو والصلصا".

كما تقدم باقة من أروع مؤلفات الموسيقار العالمي عمر خيرت، منها: "قضية عم أحمد، عم صابر، البخيل وأنا، هويد الليل"، بالإضافة إلى فقرة فنية على المزمار والربابة والطبلة الصعيدى.

يذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة فى سن مبكر، وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع"؛ نظرًا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ أقل من شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ أقل من شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ أكثر من شهرين

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

البورصة تواصل الهبوط وتخسر 3.8 مليار جنيه جديدة

هشام عرفات: 5 تحالفات عالمية تنفذ نظام النقل الذكى

البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات

نص رسالة السيد البدوى للوفديين بعد تحويله للتحقيق

ads
الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف فصلا جديدا من فضائح أيمن نور فى "90 دقيقة"

واشنطن ترسل حاملة طائرات نووية للأرجنتين فى قمة العشرين

حقيقة وفاة عريس في مستشفى قصر العيني بسبب ضرسه

"عبدالعال" يهدد برفع الجلسة بسبب وزير التنمية المحلية

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف فصلا جديدا من فضائح أيمن نور فى "90 دقيقة"

واشنطن ترسل حاملة طائرات نووية للأرجنتين فى قمة العشرين

حقيقة وفاة عريس في مستشفى قصر العيني بسبب ضرسه

"عبدالعال" يهدد برفع الجلسة بسبب وزير التنمية المحلية

ads
كشكول

رئيس جامعة طنطا يهنيء اﻷنبا بولا لترقيته إلى رتبة المطرانية

بالصور.. رئيس جامعة طنطا يفتتح مهرجان الجوالة الـ14

«شلقامي»: مبادرة 100 مليون صحة قضية أمن قومي

بالصور.. بدء مارثون «المشي يحميك من السكر»

«أسيوط» تطلق برنامجًا تدريبيًا في مجال الإعداد لشغل الوظائف الإشرافية

الأمصار

ليبيا تعتمد قرارا جديدا بشأن الانتخابات الرئاسية

المالكي: التحالف أصدر 12 تصريحا جويا و16 لسفن تحمل مساعدات

تفاعل كبير من جمهور "السوشيال ميديا" على رقصات طفلي ميسي

مستشار ترامب "يوبخه" لطلبه "تعويضا نفطيا" من العراق

رحيل "طلعت الشماشرجي" بعد صراع طويل مع المرض

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

لماذا يغادر هارى وميجان القصر الملكى؟

فرقة "كنعان" تحيي حفل ختام الملتقى العربي بالمعادي غدًا

نفوق 140 حوتًا على شواطئ جزيرة "ستيوارت" النيوزيلندية

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

مركز "وعي" يحتفل باليوم العالمي للسكر بحملات توعوية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎