طاقم تحكيم صربي لـ"ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي

كشف الاتحاد السعودي، عن الطاقم التحكيمي، الذي سيقود ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، مساء اليوم الأحد.



ويستضيف الاتحاد، الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وسيدير المواجهة، الحكم الصربي ميلوراد ماجيتش، يُعاونه مواطناه ميلوفان ريستيك، وداليبور ديجورجيفيتش، والمجري ساندرو زابو، حكمًا رابعًا، والحكم المجري الشهير فيكتور كاساي، سيتسلم مهمة حكم الفيديو المساعد.



ويُعتبر الصربي، أحد الحكام المميزين في العالم، كما قاد المباراة النهائية لدوري الأبطال، الموسم الماضي، بين ريال مدريد، وليفربول.



ويحتل الأهلي، المركز الثالث في ترتيب فرق البطولة بـ19 نقطة، فيما يحتل الاتحاد، المركز الـ16 (الأخير)، بنقطتين، ويتصدر الهلال، الترتيب بـ28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر، صاحب المركز الثاني.