وزير خارجية فلسطين ينتقد العجز الدولي إزاء النزاع مع إسرائيل

دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من روما، الجمعة، المجتمع الدولي الى العمل على تجاوز عجزه وفرض التغيير توصلا الى حل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين.



وقال الوزير الفلسطيني في كلمته أمام مؤتمر البحر المتوسط الرابع المنعقد في روما إن الفلسطينيين لا يزالون ينتظرون تحرك المجتمع الدولي لحل النزاع الذي تسبب هو به.



وأضاف المالكي أمام مسؤولين سياسيين واقتصاديين قدموا من منطقة الشرق الأوسط ومن أوروبا أن كل واحد منكم هنا معني بالمشكلة، ومع الأسف الشديد فإن أحدا من بينكم لم يبد استعدادا لاتخاذ الإجراءات الجدية والمسؤولة لحل المشكلة.



وأعرب المالكي عن الأسف إزاء الإنحياز الكامل لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى اسرائيل، معتبرا أن هذا الخيار "يتعارض مع التاريخ ومع العدالة".



واعتبر في هذا الإطار أن المشكلة هي أيضا لدى بقية العالم ولدى اوروبا بالتحديد غير المستعدة حتى الان لتحمل مسؤولياتها.