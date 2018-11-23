الفلبين تتراجع عن إرسال قوة لمنطقة متنازع عليها ببحر الصين

صرح وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا، اليوم الجمعة، بأنه فكر في نشر قوة بحرية في منطقة متنازع

عليها في بحر الصين الجنوبي عام 2016 لكنه تراجع عن الخطة بعد أن دعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس.



وقال لورنزانا إنه تحدث عن الخطة مع البحرية الفلبينية قبل أن تقضي محكمة تحكيم دولية في يوليو 2016 بأن مطالبة الصين بالسيطرة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا ليس لها أساس قانوني أو تاريخي.



وذكر لورنزانا أنه كان يرغب في إرسال "قوة صغيرة" إلى مياه سكاربورو الضحلة على بعد 124 ميلًا بحريًا من الساحل الشمالي الغربي للفلبين "لإبعاد الصينيين" عن المنطقة.



ولكن قبل أسبوع واحد من صدور حكم التحكيم، تلقى اتصالًا من نظيره الأمريكي، وزير الدفاع السابق روبرت جيتس، الذي طلب منه تجنب أي عمل استفزازي.



وأضاف لورنزانا، في منتدى حول بحر الصين الجنوبي: "تلقيت هذه المكالمة من روبرت جيتس وزير الدفاع آنذاك في الولايات المتحدة وكان ما قاله إنه (سيصدر الحكم قريبًا ونعتقد أنه في صالحك)، وأضاف (من فضلك التزم بضبط النفس)".



وعندما تم الإعلان عن الحكم، دعا الرئيس رودريجو دوتيرتي إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة الخطوات التالية: "لقد تقرر أننا سنتعامل بهدوء".



قال لورنزانا: "قال الرئيس (دويترتي) لا ينبغي أن نفرط في الحماس لأننا قد نسيء إلى الصين".



كانت مياه سكاربورو الضحلة، المعروف أيضا لدى الصينيين باسم هوانجيان داو، موقع المواجهة بين سفن الحكومتين الفلبينية والصينية في أبريل.2012 وبعد ذلك، سيطرت الصين على المنطقة، وكثيرا ما كانت تطارد صيادين فلبينيين.