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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:56 م

إصابة مجند بطلقات نارية في مواجهة مع لصوص بالمنيا

إصابة مجند بطلقات
المنيا نجلاء فتحي
dostor.org/2405391

أصيب مجند بقرية تنوف التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بطلقات نارية أثناء منع لصوص من سرقة التوكتوك الذي يمتلكه من أمام منزله. 

وكان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث، بتعرض مجند مقيم بقرية تنوف للإصابه بطلق ناري. 

وعلى الفور انتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، والمقدم محمد الدروي رئيس مباحث مركز ديرمواس، لفحص البلاغ حيث تبين إصابة مجند يدعي "أبو بكر. م، 21 سنة، مجند بالقوات المسلحة"، بطلقات نارية أثناء وجوده في إجاز، استشعر الخطر إثر إصدار التوكتوك الذي يعمل عليه صافرة إنذار، وعلى الفور خرج من منزله فلاحظ وجود 3 عاطلين يستقلون دراجة نارية يحاولون سرقة التوكتوك، فأسرع خلفهم يطاردهم ويمنعهم من سرقته، فأطلق أحد مستقلية الرصاص صوبه مما أدى لإصابته.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه، وتبين أنه عاطل يدعي "حاتم. ع، 28 سنة"، وبحوزته فرد خرطوش، وتم ضبط المتهمين الآخرين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق. 

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