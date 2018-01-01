شريف: تقديم المحمول لخدمة الثابت الافتراضي أمر جيد للسوق

كشف الدكتور خالد شريف، نائب وزير الاتصالات السابق أن بدء تقديم شركات المحمول الثلاث خدمات التليفون الثابت الافتراضي أمر طبيعي وسيؤدي لمنافسة عادلة بالسوق ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشركات الثلاث دفعت سعر رخصة التليفون الثابت الافتراضي بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون جنيه ضمن حصولهم على تراخيص الجيل الرابع.



وأكد شريف، لـ" الدستور"، أن أهم تحد أمام شركات المحمول هي عملية الالتزام بموعيد التركياب المطلوبة من قبل العملاء وتوفير البنية التحتية الجيدة للشبكة في المناطق المحرومة وهذا دور أصيل للشركة المصرية للاتصالات، لافتًا إلى أن عملية تقديم الخدمة والأسعار المرتبطة بها أصبحت ليست العقبة، كما يصور البعض بعد دخول الشركات في مفاوضات جادة مع المصرية للاتصالات.