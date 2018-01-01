النجم الساحلي يكتسح مبابان سوالوز بثلاثية نظيفة

انفرد فريق النجم الساحلي بصدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتغلبه على مبابان سوالوز من سوازيلاند 3 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي شهدت أيضا تعادل زيسكو يونايتد الزامبي مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي سلبيا.



وسجل أهداف النجم الساحلي كل من كريم العواضي وماهر الحناشي وأمين الشرميطي في الدقائق 14 و32 و71 على الترتيب.



ورفع النجم رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد مبابان سوالوز عند أربع نقاط في المركز الثاني.



وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت زيسكو يونايتد الزامبي بضيفه بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.



ورفع زيسكو رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام بريميرو دي أوجوستو.