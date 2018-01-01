غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولى الخامس لأمراض القلب بالإسماعيلية

تعقد مستشفيات هيئة قناة السويس لأمراض القلب، غدا الأربعاء مؤتمرها الدولي الخامس، والذي تنظمه مستشفى الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب برعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وبحضور ومشاركة كبار علماء القلب.



وقال الدكتور صفوت الرفاعي رئيس المؤتمر ومدير مستشفى هيئة قناة السويس إننا نسعى بكل جهدنا لتقديم كل ماهو جديد فيما يتعلق بأمراض القلب والتقنيات الحديثة في العلاج والوقاية منه.



وأشار إلى أن المؤتمر الدولي الخامس هذا العام يضم عدد كبير من ورش عمل شديدة التميز عن أمراض القلب والطب الرياضى والطب الصيدلي وحقوق المريض كما ستقام عدة محاضرات تضم كل افرع القلب وشعبه بالتعاون مع بيت القلب المصرى الجمعية المصرية لأمراض القلب.



وةأوضح أن الورش ستشمل التنوع من بينها الطب الوقائي، والحماية من أمراض القلب، وإعادة تأهيل مرضى القلب، الصيدلة الإكلينيكية، الأنسولين ومرضى القلب، رسم القلب الكهربائي، القسطرة باستخدام المحاكيات والتغذية.



ويكشف المؤتمر لأول مره عن جهاز محاكاة لأمراض القلب لخدمه المواطن المصري وإضافة مزيد من الأمان لمرضي القلب.