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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:45 ص

صحيفة روسية: قمة هلسنكى هدفها استمالة بوتين نحو ائتلاف مفاجئ

قمة هلسنكى
قمة هلسنكى
عبير سليم
dostor.org/2252124

ترى صحيفة "نيزافيسيميا جازيتا" الروسية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استمالة روسيا لتقف معها ضد الصين وايران، حسبما نقلت عنها وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تبادل التحيات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل لقائهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي، أمس الاثنين، إن هناك عددا هائلا من المواضيع المطلوب مناقشتها وكذلك المسائل المتعلقة بالصين.

وقالت الصحيفة الروسية، في إشارة إلى ما قاله ترامب، إن هذا يوحي بأن ترامب وصل إلى هلسنكي لكي يحظى بتأييد الرئيس الروسي في مواجهة الصين وكذلك "الخطر الإيراني"؛ إذ قال ترامب للصحفيين "إنه أكد خلال لقائه ببوتين أهمية الضغط على إيران".



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