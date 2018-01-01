مساعد الرئيس السوداني يوجه بتأمين العودة الطوعية للنازحين في جنوب دارفور

وجه مساعد الرئيس السوداني، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، بتأمين العودة الطوعية للنازحين، والعمل على إكمال المصالحات وتعزيز السلم الاجتماعي، بولاية جنوب دارفور.

وقال والي جنوب دارفور المهندس آدم الفكي - في تصريح صحفي عقب لقائه بمساعد الرئيس اليوم الأحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم- إنه قدم خلال اللقاء توضيحا حول مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بالولاية، وترتيبات العودة الطوعية التي تسير بصورة ممتازة.

وأضاف أن مساعد الرئيس اطمأن على الترتيبات والاستعدادات الجارية لاستضافة ولاية جنوب دارفور للدورة المدرسية القادمة في نوفمبر المقبل.