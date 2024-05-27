الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التشكيل الرسمى لمباراة بيراميدز والجونة فى الجولة الـ 25 بـ"دورى نايل"

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمباراة الجونة التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم في الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي..

تشكيل بيراميدز ضد الجونة

حراسة المرمى.. شريف إكرامي.

خط الدفاع.. محمد الشيبي – محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي.

خط الوسط.. وليد الكرتي – إبراهيم بلاتي توريه – مهند لاشين.

خط الهجوم.. مصطفى فتحي – إبراهيم عادل – فيستون ماييلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد ميهوب وكريم حافظ وأحمد توفيق ومحمود دونجا ومحمود صابر ومحمود زلاكة ومحمد رضا بوبو ودودو الجباس ومروان حمدي.

كما أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

تشكيل الجونة ضد بيراميدز

حراسة المرمى.. صبحي سليمان. 

خط الدفاع.. محمد عماد – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول – أحمد محمود.

خط الوسط.. أرنود – أحمد شوشة – عبدالله هاشم عبادي – إيمانويل لاكي.

خط الهجوم.. أيمن سعد موكا – جابريل شيكودي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود وصبري رحيل ونور السيد وسيف شيما ومحمد العكش وعبد الفتاح شتا وحسن سمير ومازن ياسر وفرانك إيتوجا.

 وينفرد بيراميدز بصدارة جدول دوري نايل برصيد 50 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع سموحة والأهلي والزمالك من الأسابيع الحادي عشر والخامس عشر والثامن عشر وحقق بيراميدز 15 انتصارا وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 33 هدفا ويملك أقوى دفاع في دوري نايل ودخل مرماه 14 هدفا.

ويحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع الحادي عشر وحقق الجونة سبعة انتصارات وتعادل تسع مرات وخسر سبع مباريات وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا.

يدير المباراة محمد سلامة "ميدو" ويساعده سيد نافع ونور الدين سعيد ومعهم أحمد جمال حكما رابعا ومحمود ناصف حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.

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