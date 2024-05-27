الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيراميدز المتصدر يبحث عن فوزه التاسع تواليًا أمام الجونة المتراجع بالدورى

بيراميدز فاز في أخر
بيراميدز فاز في أخر مبارياته على الإسماعيلي

يسعى فريق بيراميدز لتحقيق فوزه التاسع على التوالي عندما يستضيف نظيره الجونة في الرابعة عصر اليوم باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة دوري نايل .

وينفرد بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بصدارة جدول دوري نايل برصيد 50 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع سموحة والأهلي والزمالك من الأسابيع الحادي عشر والخامس عشر والثامن عشر وحقق بيراميدز 15 انتصارا وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 33 هدفا ويملك أقوى دفاع في دوري نايل ودخل مرماه 14 هدفا.

وفاز بيراميدز في آخر 8 مباريات على الجونة والمقاولون والبنك الأهلي وإنبي ومودرن فيوتشر والمصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي ويسعى لمواصلة انتصاراته وتأكيد انفراده بالقمة.

غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: شريف إكرامي ويوسف نادر وأحمد ميهوب ومحمد حمدي ومحمد الشيبي وأحمد سامي ومحمود مرعي وكريم حافظ ومصطفى فتحي ووليد الكرتي وأحمد توفيق  ومهند لاشين ومحمود دونجا ومحمود زلاكة وإبراهيم عادل وإبراهيم بلاتي توريه ومحمود صابر ومحمد رضا بوبو وفيستون ماييلي ودودو الجباس ومروان حمدي.

وشهدت القائمة عودة محمد رضا بوبو بينما يغيب أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد فتحي وأسامة جلال ورمضان صبحي وفخري لاكاي وإسلام عيسى لأسباب مختلفة.

على الجانب الآخر يحتل الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع الحادي عشر وحقق الجونة سبعة انتصارات وتعادل تسع مرات وخسر سبع مباريات وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا.

الجونة في مهمة إيقاف نزيف النقاط

ولم يحقق الجونة أى فوز في المباريات الأربع التي خاضها في شهر مايو الجاري وجمع منها نقطتين بالتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش والهزيمة أمام الأهلي وفاركو ويسعى لتحقيق نتيجة ايجابية حاصة أن الهزيمة ستوقف رصيده عند 30 نقطة بفارق تسع نقاط عن فاركو الذي يحتل المركز السادس عشر وبالتالي سيكون قريبا من صراع الهبوط.

يدير المباراة محمد سلامة "ميدو" ويساعده سيد نافع ونور الدين سعيد ومعهم أحمد جمال حكما رابعا ومحمود ناصف حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.

بيراميدز الجونة دوري نايل رمضان صبحى قائمة بيراميدز

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