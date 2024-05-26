الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلائع الجيش يهزم بلدية المحلة بهدف في الدوري

طلائع الجيش وبلدية
طلائع الجيش وبلدية المحلة

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

والتقى الفريقان على ملعب "جهاز الرياضة العسكري" ضمن الجولة 25 من بطولة الدوري.

سجل بول جوليوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة بعد تسديدة قوية ارتطمت في مدافع بلدية المحلة قبل أن يتابعها بول جوليوس بتصويبة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وارتفع رصيد طلائع الجيش بعد هذا الفوز عند 33 نقطة في المركز التاسع بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

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أحداث المباراة

فريق بلدية المحلة استهل المباراة بقوة وكاد أن يتقدم بعد 5 دقائق حيث انفرد أحمد عتمان لاعب الفريق قبل أن يتداخل معه مدافع الجيش خالد سطوحي ثم حارس الجيش عماد السيد وأبعدا الكرة عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 23 ركلة حرة لبلدية المحلة في منتصف ملعب الجيش جهة اليمين بعد اعاقة من إسلام مرزوق لعلي حمدي.

ركلة حرة لبلدية المحلة في منتصف ملعب الجيش جهة اليمين بعد تدخل قوي من فريق شوقي على إسلام سمير.

وشهدت الدقيقة 38 ركلة ركنية لبلدية المحلة من جهة اليمين نفذها ماجد هاني بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها عماد السيد حارس الجيش عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 45 بطاقة صفراء من نصيب محمد رجب لاعب بلدية المحلة بداعي الاعتراض على حكم اللقاء.

تسديدة على الطاير من إسلام مرزوق لاعب بلدية المحلة من يمين منطقة الجزاء ابعدها حارس الجيش عماد السيد عن مرماه.

واستطاع فريق طلائع الجيش أن يتقدم في الدقيقة 93 بعد تسديدة قوية من إسلام محارب من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع بلدية المحلة فأكملها بول جوليوس بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.
 

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