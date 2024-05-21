الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجونة يواجه طلائع الجيش فى مباراة تصحيح الأوضاع بدورى نايل

الجونة تعادل في أخر
الجونة تعادل في أخر مبارياته مع الداخلية

يحل طلائع الجيش ضيفا على فريق الجونة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل .

المباراة مهمة للفريقين الذين غابت عنهما الانتصارات في المباريات الأخيرة ويسعى كل منهما للفوز وتحسين مركزه في جدول دوري نايل.

الجونة لم يفز في أخر ثلاث مباريات

ويحتل الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع الحادي عشر وحقق الجونة سبعة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر سبع مباريات وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا.

ولم يحقق الجونة الفوز في أخر ثلاث مباريات وجمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع الداخلية  والهزيمة أمام الأهلي وفاركو ويسعى للفوز والوصول للنقطة 32.

وقام علاء عبد العال بتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا وشرح لهم نقاط القوة والضعف في فريق طلائع الجيش وطالبهم بالعودة للانتصارات للمنافسة عل احتلال مركز متقدم في جدول دوري نايل.

في المقابل يحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز العاشر برصيد 29 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثالث عشر والسادس عشر وحقق طلائع الجيش سبعة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر ست مباريات وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا.

الانتصارات غابت عن طلائع الجيش 4 مباريات 

ولم يحقق طلائع الجيش الفوز في أخر أربع مباريات وجمع منها نقطتين بالتعادل مع مودرن فيوتشر والإسماعيلي والهزيمة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 32.

وأكد عبد الحميد بسيوني للاعبيه أن موقف لفريق لايحتمل التفريط في نقاط جديدة وعليهم بذل أقصى جهد لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد.

يدير المباراة أحمد حمدي ويساعده مصطفى حسين وحسن رمضان ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو وأحمد بكر مساعد حكم فيديو.

دوري نايل طلائع الجيش الجونة علاء عبد العال عبد الحميد بسيوني

مواد متعلقة

التعادل الإيجابى يحسم مواجهة المقاولون وفاركو فى الدورى

الشوط الأول.. المقاولون العرب يتقدم على فاركو بهدف نطيف بدوري نايل

دورى نايل.. المصرى يواجه إنبى فى مباراة الجريحين

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

أمريكا: لم نتمكن من تلبية طلب إيران المساعدة حول طائرة رئيسى

جونسون: الكونجرس على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد الجنائية الدولية

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟