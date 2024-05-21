الجونة يواجه طلائع الجيش فى مباراة تصحيح الأوضاع بدورى نايل

يحل طلائع الجيش ضيفا على فريق الجونة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل .

المباراة مهمة للفريقين الذين غابت عنهما الانتصارات في المباريات الأخيرة ويسعى كل منهما للفوز وتحسين مركزه في جدول دوري نايل.

الجونة لم يفز في أخر ثلاث مباريات

ويحتل الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع الحادي عشر وحقق الجونة سبعة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر سبع مباريات وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا.

ولم يحقق الجونة الفوز في أخر ثلاث مباريات وجمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام الأهلي وفاركو ويسعى للفوز والوصول للنقطة 32.

وقام علاء عبد العال بتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا وشرح لهم نقاط القوة والضعف في فريق طلائع الجيش وطالبهم بالعودة للانتصارات للمنافسة عل احتلال مركز متقدم في جدول دوري نايل.

في المقابل يحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز العاشر برصيد 29 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثالث عشر والسادس عشر وحقق طلائع الجيش سبعة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر ست مباريات وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا.

الانتصارات غابت عن طلائع الجيش 4 مباريات

ولم يحقق طلائع الجيش الفوز في أخر أربع مباريات وجمع منها نقطتين بالتعادل مع مودرن فيوتشر والإسماعيلي والهزيمة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 32.

وأكد عبد الحميد بسيوني للاعبيه أن موقف لفريق لايحتمل التفريط في نقاط جديدة وعليهم بذل أقصى جهد لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد.

يدير المباراة أحمد حمدي ويساعده مصطفى حسين وحسن رمضان ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو وأحمد بكر مساعد حكم فيديو.