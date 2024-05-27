تتصاعد حدة البحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج 2024 وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في كافة المراحل التعلمية بالمحافظة وفقا للجدول المنظم لسير الامتحامات والمعلن من قبل مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج 2024

أوضحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنية أنه لم يتم تحديد موعد لاعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج 2024 حتى الآن حيث تخضع كافة أوراق الاجابة إلى أعمال الكنترول منذ انتهاء الامتحانات المهائية للعام لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة يوم الخميس الموافق 23 مايو الماضي حيث من المتوقع الإعلان عن نتائج الطلاب في غضون 10 أيام فقط من انتهاء الامتحانات.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل الامتحانات لضمان سلامة الطلاب حيث قدمت كافة النيسيرات اللازمة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر دون معلوقات تذكر.

رابط معرفة نتائج طلاب 3 إعدادي بسوهاج 2024 الترم الثاني

يمكن الحصول على نتائج طلاب 3 إعدادي بمحافظة سوهاج من خلال رابط مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح في الخانات المخصصة لذلك والضغط على كلمة استعلام.

يذكر أن إجمالي الطلاب القيدين في الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج نحو 83 ألف و717 طالب وطالبة حيث خضعوا للامتحانات في نحو 456 لجنة امتحانية تابعة لأكثر من 11 إدارة تعلمية على مستوى الجمهورية حيث تجرى أعمال تصحيح أوراق الاجابة لكافة المواد الدراسية لطلاب الإعدادية في نحو 3 كنترولات فرعية بالمحافظة.

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رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2024 برقم الجلوس لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية