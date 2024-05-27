الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القاهرة يتابع أعمال امتحانات الدبلومات الفنية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة التقرير اليومي لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والتي بدأت يوم السبت الماضي ٢٥ مايو، وتستمر حتى ٢٨ يونيو المقبل، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة متابعة تواجد المرواح بكل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكل الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكل العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتصدي بكل حزم لأي محاولة للغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد أداء الامتحان.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التي تُجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان.

يذكر أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية ٥١٩٨٩ طالبًا وطالبة، موزعين على ١٩٤ لجنة بجميع إدارات القاهرة.

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