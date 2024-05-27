مدير تعليم القاهرة يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

تابع أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، سير أعمال الامتحانات التحريرية لليوم الثالث للدبلومات الفنية ٢٠٢٤ ( دور أول)، بحضور د. خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وأعضاء الغرفة.

وأكد وكيل أول الوزارة أن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام، وتتابع غرفة العمليات بالمديرية سير وانتطام الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشار وكيل تعليم القاهرة، إلى أنه تم التأكد من خروج السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان بالتنسيق مع كل الجهات الأمنية والتأكد مع عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وأدى الطلبة الامتحانات اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٧ على فترتين بمختلف التخصصات، كالآتى:

صناعى ٣ سنوات

رياضيات عامة من (٩: ١١.٣٠)

تطبيقات تك من (١٢: ٢)



مزدوج صناعى مواد تخصص من

(٩: ١٢)

مهنى صناعى رياضيات من (٩: ١١.٣٠)

خمس سنوات صناعى مواد تخصص من (٩: ١٢)

تك تطبيقية صناعى، وتجارى، وفندقي من (٩: ١١)

تجارى خمس سنوات + ثلاث سنوات

فرنسي + حاسب من (٩: ١٢.٣٠)

مزدوج تجارى إحصاء + حاسب آلي من (٩: ١)

فندقي خمس سنوات من (٩: ١٢)

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد تابع التقرير اليومى لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ التي بدأت السبت الماضي، وتستمر حتى ٢٨ يونيو المقبل، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة تواجد المرواح بكل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة الإلتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وجميع العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتصدى بكل حزم لأى محاولة للغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كذلك اتخاذ كل الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد أداء الامتحان.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى تجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان.

يذكر أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية ٥١٩٨٩ طالبًا وطالبة، موزعين على ١٩٤ لجنة بجميع إدارات القاهرة.