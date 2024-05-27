الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2024 برقم الجلوس لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توفر بوابة التعليم الاساسي 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب مدارس مجافظة القاهرة بعد أ، تنتهي عملية تصحيح الامتحانات وتدقيق نتيجة ثالثة إعدادي ثم اعتمادها من قبل المحافظ، ويتم توفير نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة من خلال بوابة التعليم الاساسي 2024، وأيضًا المدارس بالمجان. 

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة التعليم الاساسي 2024 برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية.

يستطيع الطلاب وأولياء الامور الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة من خلال زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة، فور اعتماد النتيجة وإعلانها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: 

بوابة نتائج التعليم الاساسي القاهرة

وتوفر بوابة نتائج التعليم الاساسي القاهرة الاستعلام عن نتائج الامتحانات: يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني للعام الدراسي 2023/2024 من خلال البوابة، والتقديم لرياض الأطفال: يمكن لأولياء الأمور التقديم لرياض الأطفال من خلال البوابة الإلكترونية، التحويلات المدرسية: يمكن للطلاب وأولياء الأمور التقديم للتحويلات المدرسية من خلال البوابة الإلكترونية، استخراج شهادة بيان نجاح: يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخراج شهادة بيان نجاح إلكترونية من خلال البوابة، دليل الخدمات التعليمية: توفر البوابة دليلًا شاملًا لجميع الخدمات التعليمية التي تقدمها مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ترم ثان بالجيزة

رابط تحميل مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2024 pdf لجميع المواد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 

أيام قليلة ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بعد انتهاء تصحيح الاوراق الجارية حتى الآن، ثم يتم تدقيق الامتحانات، واعتمادها من محافظ القاهرة. 

وبعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سيتم توفيرها عبر بوابة التعليم الأساسي، وكذلك يمكنك الحصول عليها من خلال زيارة المدرسة التي يتبع لها الطالب. 

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نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة

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