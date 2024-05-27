رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2024 برقم الجلوس لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية

توفر بوابة التعليم الاساسي 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب مدارس مجافظة القاهرة بعد أ، تنتهي عملية تصحيح الامتحانات وتدقيق نتيجة ثالثة إعدادي ثم اعتمادها من قبل المحافظ، ويتم توفير نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة من خلال بوابة التعليم الاساسي 2024، وأيضًا المدارس بالمجان.

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة التعليم الاساسي 2024 برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية.

يستطيع الطلاب وأولياء الامور الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة من خلال زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة، فور اعتماد النتيجة وإعلانها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

للدخول إلى بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة

اضغط على أيقونة "الخدمات التعليمية".

حدد الخدمة التي تريد الاستفادة منها.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

بوابة نتائج التعليم الاساسي القاهرة

وتوفر بوابة نتائج التعليم الاساسي القاهرة الاستعلام عن نتائج الامتحانات: يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني للعام الدراسي 2023/2024 من خلال البوابة، والتقديم لرياض الأطفال: يمكن لأولياء الأمور التقديم لرياض الأطفال من خلال البوابة الإلكترونية، التحويلات المدرسية: يمكن للطلاب وأولياء الأمور التقديم للتحويلات المدرسية من خلال البوابة الإلكترونية، استخراج شهادة بيان نجاح: يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخراج شهادة بيان نجاح إلكترونية من خلال البوابة، دليل الخدمات التعليمية: توفر البوابة دليلًا شاملًا لجميع الخدمات التعليمية التي تقدمها مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أيام قليلة ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بعد انتهاء تصحيح الاوراق الجارية حتى الآن، ثم يتم تدقيق الامتحانات، واعتمادها من محافظ القاهرة.

وبعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سيتم توفيرها عبر بوابة التعليم الأساسي، وكذلك يمكنك الحصول عليها من خلال زيارة المدرسة التي يتبع لها الطالب.