لأول مرة فى التاريخ.. صادرات مصر من الصناعات الهندسية تُسجل 1.67 مليار دولار

أعلن المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 32.3%، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، لتسجل 1.673 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية، مقابل 1.264 مليار دولار بنفس الفترة من 2023، لتواصل الصادرات الهندسية قفزتها غير المسبوقة، لتسهم بقوة في تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بالصادرات السلعية.

ارتفاع ملحوظ في صادرات الصناعات الهندسية

وكشف رئيس المجلس التصديري في تصريحات له، اليوم الإثنين، عن أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا فى شهر أبريل 2024 بنسبة 50.3% حيث بلغت 431.5 مليون دولار، مقابل 287.1 مليون دولار في أبريل 2023، وهي أرقام لم يحققها القطاع في أي وقت سابق.

كما أعلن "الصياد" عن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى أبريل 2024، منها الكابلات حققت نموا بنسبة 36.3%، ومكونات سيارات ارتفعت 51.3% والأجهزة المنزلية 18.2% والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت 18.9% وصادرت وسائل النقل 151.1%.

ولفت إلى أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 4 أشهر من 2024 تحمل دلالات وإشارات مهمة، لعل أبرزها أنها تؤكد القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل بشكل مستدام على الوصول إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية التي تعتمد عليها الشركات المصدرة.

ولفت "الصياد" إلى النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يسهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.

وأوضح أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تسهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة.

في ذات السياق ذكرت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 15 و20% اعتمادًا على الإمكانات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور، منها الاشتراك في المعارض الدولية، وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية، وبهذه الوتيرة الحالية في زيادة الصادرات فإنه يمكن الوصول إلي أكثر من هذه المستهدفات بنهاية 2024.

وأكدت "حلمي" ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي، ما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

كما شددت المدير التنفيذي للمجلس التصديري، على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج، الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع، حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات.



يشار إلى أن الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في أول 4 أشهر من 2024، هي: أوروبا (المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا- سلوفاكيا - جورجيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا)، آسيا (السعودية – الإمارات - العراق- الأردن - قطر)، إفريقيا (ليبيا - المغرب - غانا - تونس - كينيا - نيجيريا - أنجولا - كوت ديفوار - الكونغو).