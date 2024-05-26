الأحد 26 مايو 2024
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بشرى سارة.. قرار حكومى بإعفاء 12 سلعة أساسية من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر إضافية

محمد سعده
محمد سعده

أعلن اليوم محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، عن قرار حكومي مهم بإعفاء 12 سلعة أساسية من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك في إطار جهود الدولة للسيطرة على التضخم واستقرار الأسعار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا في العاشر من أكتوبر الماضي، بإعفاء 12 سلعة مستوردة من الضريبة الجمركية، الدواجن، البط، الأوز، الدجاج الرومي، الألبان، الزبد، الجبن، الشاي، الدهون، الشحوم، السكر، المكرونة، الأدوية المستوردة.

خفض أسعار السلع

ويهدف القرار إلى خفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، وزيادة وفرة هذه السلع وتسهيل حصول المستهلكين عليها، والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، ودعم الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح سعدة أن هذا القرار جاء ثمرة لجهود مشتركة بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية والصناعية، وتم عقد عدة اجتماعات لبحث سبل خفض أسعار السلع الأساسية، ويهدف القرار إلى وصول السلع للمستهلك بسعر منخفض، وضرورة الرقابة على الأسواق لمنع استغلال التجار لهذا القرار.

وأكد سعدة على التزام اتحاد الغرف التجارية بدعم جهود الحكومة في خفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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