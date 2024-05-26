الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماية المنافسة: دراسة نحو 825 ملف لصفقات استحواذ واندماج خلال العامين الماضيين

جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز درس نحو 825 ملف لصفقات استحواذ واندماج خلال العامين الماضيين.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمناقشة الرقابة المسبقة علي التركيز الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها وموعد بدء تنفيذ التعديلات القانونية التي أجريت على القانون.

 

تفاصيل جديدة عن قضية خاصة بالتعليم 

وأشار ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل قضية جديدة في قطاع التعليم.

ولفت إلى أن الجهاز في الوقت الحالي يركز على القطاعات الاقتصادية كاملة لضمان جوده المنتجات.

يناقش الجهاز اليوم  حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المؤتمر الخاص بـ"الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، والإجراءات التي تم اتخاذها، وموعد بدء تنفيذ التعديلات القانونية التي أجريت على القانون.

 

وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، أن التركزات الاقتصادية في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات.

 

يشار إلى أن اختصاصات الجهاز بالرقابة على التركزات الاقتصادية في ضوء أحكام القانون من المقرر أن تدخل حيز النفاذ في الأول من يونيه المقبل وفقا للقانون.

 

وأشار ممتاز، إلى أن الجهاز يسعى لحماية هيكل السوق ليتم بالتنافسية وضمان عدم خلق عوائق تمنع تدفق الاستثمارات الجديدة والحد من دخول الاستثمارات الأجنبية وتوسع الشركات الصغيرة في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص الأسواق التي تمس القطاع العريض من المواطنين.

التركيز على عدد من القطاعات 

ولفت إلى أن التركيز على عدد من القطاعات أهمها قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين.

 

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