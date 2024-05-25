“الصناعات الغذائية” تبدأ التواصل مع أصحاب الأعمال واللجان النقابية لتفعيل استراتيجيتها لزيادة الصادرات

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة جدًا، والتي لديها فرص للنمو، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية ذات الصلة بتعظيم الصادرات، وذلك خلال اجتماع ضم مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية.

ويأتي ذلك إستجابة للإستراتيجية التي أطلقتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية الخاصة بزيادة الصادرات لقطاع الصناعات الغذائية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق هدف الـ 100 مليار دولار صادرات، وهي الاستراتيجية التي تبناها ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وذلك في ضوء مبادرات سابقة تبنتها النقابة لزيادة الوعي النقابي والعمالي لدي 150 الف عامل من عمال الصناعات الغذائية للوصول بالقطاع الي الارقام القياسية التي حققها اليوم بمعدل صادرات 5.1 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو العام الذي شهد نجاح النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في أتمام 100% من الدورات التثقيفية والتدريبية والتي من خلالها استطاعت النقابة تثقيف العمال بمقومات الأنتاج وخلق بيئة عمل مثالية يتحقق معها أطراف عملية الإنتاج.

استراتيجية زيادة الصادرات



من جانبه، أعلن النائب خالد عيش تفاصيل الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات ومحاورها الأربعة، وهى: المحور الأول: استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين "العمل والتأمينات" بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ضوء القوانين المطروحة، ويأتى فى المقدمة إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة، أما المحور الثانى، فهو:- الاهتمام بمنح كل سلعة "باركود" وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصرى لكل المعايير العالمية المطلوبة فى الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات "الأيزو" الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشأت.



وتابع، المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التى ينتج عنها "سلعة" مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة، والمحور الرابع يعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم فى عملية التصدير والتعرف على معوقات الاسواق الخارجية وأليات إزالة تلك المعوقات بحيث يتم تصدير الفائض للدول، قائلا: "نتمنى أن تتضاعف الصادرات المصرية، خاصة أنه كلما ارتفعت معدلات التصدير ستنخفض تكلفة عناصر الانتاج، وبالتالى أيضا المنتج النهائى سينخفض سعره، كما أن ذلك سيوفر العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الدول العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار بما يعادل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، وخاصة السودان التى جاءت فى المرتبة الأولى من المستوردين، وذلك بعد تضرر خطوط الانتاج وتوقفها نتيجة الاحداث الداخلية بالأراضى السودانية، فضلا عن فلسطين، والأردن، اليمن، والعراق.