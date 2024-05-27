الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز

التضامن: ضرورة الكشف الطبي على موقع "الصحة" لاستخراج كارت الخدمات

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي منشورًا وزاريًا بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات الشديدة، حيث تم إلغاء المنشور الوزاري الصادر بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣ والذي تضمن إعفاء ذوي الإعاقات الشديدة من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وأكد المنشور الجديد ضرورة الالتزام بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وبالفحوصات والاختبارات الخاصة بكل نوع إعاقة وفقًا للمادة "٤" من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "١٠" لسنة ٢٠١٨ الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨.

كما أكد المنشور ضرورة الالتزام بإجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للمنشور الوزاري رقم " ٦" لسنة ٢٠٢٢، ويحظر تلقي الكشف الطبي يدويا من جميع ذوي الإعاقات "الشديدة، والمتوسطة، والبسيطة"، ويتم الالتزام بالكشف الطبي المميكن على النموذج رقم "١" للجميع دون استثناء، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.

وتوجه وزارة التضامن الاجتماعي جميع المتقدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء ذوي الإعاقات الشديدة أو من تنطبق عليهم شروط المرحلة الثانية وفقا للمنشور سالف الذكر بتوريد مبلغ ٥٠ جنيها مقابل مادي- رسوم إدارية بأي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي على الحساب رقم ٢٠٩١٢/ ٢، كما تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من رفع الطلبات يوميًا من قبل مدخلي البيانات والاخصائيين والتأكد من اتمام عملية المراجعة من قبل مدير المكتب وعدم تأجيلها.

نيفين القباج الخدمات المتكاملة لذوي موقع وزارة الصحة الكشف الطبى ذوي الاعاقات

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