الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للأثاث بمحافظة المنيا

جريدة الدستور

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين، وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تفتتح وزارة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا للأثاث في محافظة المنيا، والذي يستمر حتى 15 يونيو المقبل بساحة المحافظة بكورنيش النيل، حيث يقام المعرض على مساحة 2400م، ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة مساء.

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ويعرض المعرض منتجات الجمعيات  التعاونية للأثاث، ومراكز التكوين المهني ومدينة الأثاث بدمياط، حيث يضم المعرض 40 جناحا لمنتجات الأثاث الدمياطي وغرف النوم والسفرة، بالإضافة إلى أجنحة لعرض منتجات مكملات الديكور المنزلي والأثاث.

بنك ناصر

كما أنه في إطار التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي والتيسير على رواد المعرض والراغبين في شراء منتجات الأثاث، يقدم المعرض خدمة التقسيط للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

وزارة التضامن محافظة المنيا نيفين القباج التضامن ديارنا المنيا المعرض

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