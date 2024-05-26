بعد تخطيها 2000 استجابة.. "التضامن" تواصل بحث طلبات كفالة الأسر البديلة

تبحث وزارة التضامن الاجتماعي، طلبات الكفالة المقدمة على مستوى الجمهورية، حيث أكدت أنها تواصل الاستجابة لطلبات الكفالة والتى تخطت حتى الآن أكثر من ألفي طلب.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف توفير الحياة الكريمة لأبناء مصر فى مؤسسات الرعاية وكريمى النسب من خلال مدهم بمظلة التامين الصحي والبطاقات التموينية، وتأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش، بالاضافة الى تسليم وحدات سكنية وتأثيثها لهم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تتحمل الوزارة المصروفات التعليمية لأبناء دور الرعاية، وتقوم باستخراج بطاقات الرقم القومي، وبطاقات ميزة للشمول المالي.

يذكر أنه تم شراء 1023 وحدة سكنية بقيمة 400 مليون جنيه، وتم تسليم707 منهم خلال العام الماضي، وسيتم خلال العام الجاري شراء 1300 وحدة سكنية أخرى مع مراعاة المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب" أبناء مصر" الذي تم فتحه في بنك ناصر الاجتماعي.

شروط

وأكد الوزارة أنه لابد من توافر عدد من الشروط فى الأسر البديلة ومنها:-

- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولاتزيد علي ستين سنة.

الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل ويجوز للجنة المحلية للاسر البديلة الاعفاء من هذا الشرط طبقًا لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.

أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.

أن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.

أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.

أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية.