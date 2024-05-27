اعرف الجرام بكام.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 27/5/2024 تراجعا طفيفا رغم الارتفاعات التي سجلها سعر الذهب العالمي خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وسجل الذهب اليوم عيار 21 تراجع بلغ 10 جنيهات في الجرام، ليسجل الذهب عيار 21 3100 جنيه في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 تراجع طفيف بلغ 10 جنيهات في الجرام، وسجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 3،080 جنيه، وللشراء 3،100 جنيه، ويضاف إلى سعر جرام الذهب سعر المصنعية والتي تختلف من محل صاغة لآخر ولكنها تتراوح بين 60 جنيه إلى 100 جنيه.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24: بيع 3،520 جنيه، وللشراء 3،543 جنيه.

سعر الذهب عيار 22: بيع 3،227 جنيه، وللشراء 3،248 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: بيع 2،640 جنيه، وللشراء 2،657 جنيه.

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 14: بيع 2،053 جنيه، وللشراء 2،067 جنيه.

سعر الذهب عيار 12: بيع 1،760 جنيه، وللشراء 1،771 جنيه.

الاونصة بيع 109،472 جنيه، وللشراء 110،183 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 24،640 جنيه، وللشراء 24،800 جنيه.

الكيلو: بيع 3،520،000 جنيه، وللشراء 3،542،857 جنيه.

سعر الذهب بالدولار

سجل سعر الذهب بالدولار ارتفاع واضح خلال تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، وتراجع عائدات السندات الأمريكية ، سجلت العقود الفورية لمعدن الذهب ارتفاعا بنسبة بلغت 0.43% ووصلت إلى نحو 2.343.85 دولار للأوقية، وكذلك ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة تصل إلى 0.43% وسجلت نحو 2،367.00 دولار للأوقية.