الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف الجرام بكام.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 27/5/2024 تراجعا طفيفا رغم الارتفاعات التي سجلها سعر الذهب العالمي خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وسجل الذهب اليوم عيار 21 تراجع بلغ 10 جنيهات في  الجرام، ليسجل الذهب عيار 21 3100 جنيه في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024. 

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 تراجع طفيف بلغ 10 جنيهات في الجرام، وسجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 3،080 جنيه، وللشراء 3،100 جنيه، ويضاف إلى سعر جرام الذهب سعر المصنعية والتي تختلف من محل صاغة لآخر ولكنها تتراوح بين 60 جنيه إلى 100 جنيه. 

سعر الذهب اليوم الإثنين 27 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

تحديث لحظي الآن| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب في مصر 

سعر الذهب عيار 24: بيع 3،520 جنيه، وللشراء 3،543 جنيه. 

سعر الذهب عيار 22: بيع 3،227 جنيه، وللشراء 3،248 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: بيع 2،640 جنيه، وللشراء 2،657 جنيه.

سعر الذهب للبيع والشراء 

سعر الذهب عيار 14: بيع 2،053 جنيه، وللشراء 2،067 جنيه.

سعر الذهب عيار 12: بيع 1،760 جنيه، وللشراء 1،771 جنيه.

الاونصة   بيع 109،472 جنيه، وللشراء 110،183 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 24،640 جنيه، وللشراء 24،800 جنيه.

الكيلو: بيع 3،520،000 جنيه، وللشراء 3،542،857 جنيه.

سعر الذهب بالدولار 

سجل سعر الذهب بالدولار ارتفاع واضح خلال تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، وتراجع عائدات السندات الأمريكية  ، سجلت العقود الفورية لمعدن الذهب ارتفاعا بنسبة بلغت 0.43% ووصلت إلى نحو 2.343.85 دولار للأوقية، وكذلك ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة تصل إلى 0.43% وسجلت نحو 2،367.00 دولار للأوقية.

txt

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 27 مايو 2024 فى البنوك

txt

سعر الذهب اليوم الإثنين 27 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الذهب كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء

الأكثر قراءة

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

بشائر عيد الأضحى.. 25 ألف رأس ماشية طازجة ومبردة فى منافذ التموين

مفاجأة سارة بشأن أسعار اللحوم فى الأسواق

اختطاف طفل في ظروف غامضة بالمنوفية

عروسة ترفع دعوى خلع بعد 20 يوم زواج.. ماذا حدث ؟

بعد 14 ساعة.. الأمن يحرر الطفل "إياد" ويضبط خاطفيه بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

أصوات السلام.. حوار الطبول في صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا