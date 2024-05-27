الفراخ والبيض والكتاكيت.. قائمة أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين 27 مايو 2024

يبحث الكثير من المواطنون عن أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية، حيث شهدت أسعار الدواجن حالة من عدم الأستقرار منذ بداية الأسبوع، حيث سجلت أسعارها منذ بداية الأسبوع ارتفاع في عدت جنيهات حيث كانت أسعارها السبت 90 جنيها في اليكلو واليوم تسجل 93 جنيه لليكلو.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27 مايو 2024

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية في الأسواق وفي البورصة الرئيسية حيث جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بين 91 و92 جنيهًا للكيلو الواحد، وتصل إلى المستهلك بسعر 102 جنيه.

أسعار اللحم الساسو الإثنين 27 مايو 2024

بلغت أسعار اللحم الساسو اليوم الإثنين في البورصة الرئيسية للدواجن ما بين 100 و102 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار اللحم الفراخ البلدي سعر تراوح مابين 120 إلي 125 جنيه داخل البورصة وتصل إلي المستهلك بسعر 135 جنيه في الكيلو.

أسعار الكتاكيت الإثنين 27 مايو 2024

شركات الكتاكيت: تراوحت أسعار الكتاكيت في البورصة الرئيسية للدواجن اليوم بين 25 و30 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

كتكوت أبيض (قطعان): بلغ سعر الكتكوت الأبيض 23 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

كتكوت ساسو بيور: تراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم بين 19 و20 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

كتكوت ساسو: تراوح سعره اليوم بين 18 و19 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

بط مسكوفي (عمر يوم): تراوح سعره بين 45 و47 جنيهًا للكتكوت.

بط فرنساوي (عمر يوم): بلغ سعره 18.5 جنيه للكتكوت.

كتكوت بلدي (عمر يوم): بلغ سعره 9.5 جنيه للكتكوت.

كتكوت هجين (عمر يوم): تراوح سعره اليوم بين 14 و16 جنيهًا للكتكوت.

أسعار مجزات الدواجن

كيلو البانيه: بلغ سعره في الأسواق الشعبية 230 جنيهًا، وقد يختلف السعر حسب المنطقة.

كيلو الأوراك: تراوح سعره بين 96 و152 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الكبد والقوانص: استقرت أسعارها في الأسواق الشعبية بين 89 و96 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الأجنحة: تراوح سعرها اليوم بين 71 و82 جنيهًا للكيلو في الأسواق الشعبية.

أسعار البيض الإثنين 27 مايو 2024

كرتونة البيض الأحمر: تراوح سعرها بين 114 و125 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض: تراوح سعرها بين 118 و125 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: يباع للمستهلك بسعر يبدأ من 125 جنيهًا.